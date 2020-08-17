Уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой на западе Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после конфликта со стрельбой на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия")", - сказала Иванова.

По данным следствия, ночью 16 августа около жилого дома по улице Академика Анохина мужчина в ходе конфликта с рабочими, укладывавшими асфальт на придворовой территории, выстрелил в них не менее пять раз, после чего скрылся. В результате один мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия, а другой госпитализирован. Устанавливается подозреваемый в убийстве.