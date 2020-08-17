В Воронеже умерла девочка, коляску с которой сбил автомобиль

ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Четырехмесячная девочка, на коляску с которой 13 августа в Воронеже наехал автомобиль ВАЗ-2105, умерла в больнице. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Вечером 13 августа в Воронеже на улице Ворошилова легковой автомобиль ВАЗ-2105 наехал на женщину, которая переходила дорогу с коляской вне пешеходного перехода.

Женщина не пострадала, ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. Водитель с места ДТП скрылся, его задержали 14 августа, им оказался 34-летний воронежец, который в последний год совершил 45 нарушений ПДД, 44 из которых - превышение скоростного режима.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Воронежской области, после ДТП 13 августа было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Задержанный после ДТП водитель автомобиля по решению Ленинского районного суда Воронежа арестован до 13 сентября 2020 года.