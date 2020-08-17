Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал более 3 млн рублей и два автомобиля, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу. Это следует из материалов дела, зачитанных судьей Мосгорсуда, где слушается жалоба на арест имущества экс-губернатора.

"Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более $2 тыс. и две машины - Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение", - сказала судья.

По словам судьи, были арестованы как деньги, изъятые при обыске в доме Фургала, так и хранящиеся на его банковском счете. Сам Фургал утверждает, что большая часть этих денег принадлежит его бывшей жене Ларисе Стародубовой. "Она оплачивала из этих денег учебу нашего сына Кирилла, коммунальные услуги и так далее. Я к этим деньгам не имею отношения", - сказал экс-губернатор.