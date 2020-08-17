Завершилось следствие по делу экс-мэра Петропавловска-Камчатского

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Прокурор Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко, обвиняемого во взяточничестве, и его брата, обвиняемого в посредничестве при получении взятки. Об этом в понедельник сообщается в релизе Генеральной прокуратуры РФ.

"На Камчатке утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях братья обвиняются по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Наказание за каждую из статей предусматривает большие штрафы, лишение свободы на срок до 10 лет и лишение права занимать определенные должности.

Следствием установлено, что с января по апрель 2019 года Виталий Иваненко через посредников, одним из которых был родной брат обвиняемого, получил частями взятку в размере 700 тыс. рублей от гендиректора одного из коммерческих предприятий за совершение действий, связанных с благоустройством краевой столицы города, а также общее покровительство по службе. Кроме того, следствием установлен второй факт получения взятки Иваненко через посредников в размере 200 тыс. рублей от одного из индивидуальных предпринимателей города.

Виталий Иваненко занимал должность главы Петропавловска-Камчатского более трех лет и ушел в отставку в ноябре 2019 года. В декабре 2019 года против него было возбуждено уголовное дело. В апреле 2020 года мэром краевой столицы стал Константин Брызгин.