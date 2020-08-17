СК возбудил дело из-за гибели ребенка при пожаре в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в ГСУ.

Сегодня в частном доме в селе Верзилово произошел пожар. В доме находились две семьи, состоящие из трех взрослых и троих детей (1,5 года, 10 лет, 16 лет). В ходе ликвидации пожара обнаружено тело 10-летней девочки. Остальные пятеро пострадавших госпитализированы с многочисленными ожогами. Они находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются причина и очаг возгорания. Опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.