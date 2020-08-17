В Калининграде на стройке погиб 16-летний подросток

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. На строительном объекте в Калининграде погиб 16-летний юноша. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Ленинградскому району СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 16 августа на одном из строительных объектов на улице Артиллерийской в Калининграде. 16-летний юноша при выполнении работ упал с шестиметровой высоты на землю и умер от полученных травм несмотря на помощь медиков.

Следствие считает, что с погибшим не провели должный инструктаж по безопасности работ на высоте.