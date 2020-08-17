Фургал просит суд разблокировать его зарплатную карту, так как не может платить по кредиту

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил суд разблокировать его зарплатную банковскую карту, так как из-за ее ареста он не может платить по кредиту. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест имущества экс-губернатора.

"Прошу разблокировать мою зарплатную карту. Следствие не предоставило данных, что деньги, находящиеся на ней, получены мной незаконным путем. Я попал в сложную ситуацию: я имею кредит и с помощью зарплатной карты (его выплачиваю). И теперь я не могу этот кредит обслуживать", - сказал Фургал.

Он также просит выдать ему новые тапочки и футболки. Об этом экс-губернатор сообщил по видеосвязи в перерыве заседания Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на арест его имущества.

"Выдайте, пожалуйста, кроссовки и новые тапочки. У меня старые совсем развалились, а мне без них швах просто. Ну и дайте две-три футболки и пару банных полотенец. Мне начальник СИЗО разрешил", - сообщил Фургал сотруднику УФСИН, который пришел к нему в камеру. В ответ тот сказал, что разрешение, действительно, получено, но есть некоторое время на его реализацию. Также из их беседы стало ясно, что Фургалу передали "почти 300 книг".

Ранее в понедельник в Мосгорсуде были зачитаны материалы, согласно которым арестованы более 3 млн рублей и два автомобиля, принадлежащие Фургалу, в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу. Срок следствия по делу продлен до 8 ноября.