В Москве руководитель банка похитил 1 млрд рублей путем махинаций с кредитами

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Один из руководителей московского банка, разработав схему хищений из кредитного учреждения, вывел с помощью коллег около 1 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств коммерческого банка под видом выдачи невозвратных кредитов в размере более миллиарда рублей, проведено 27 обысков. Задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка", - сказала Волк.

По версии следствия, он вместе с другими работниками банка и руководителями подконтрольных организаций в 2014-2016 годах организовал хищение денег путем выдачи невозвратных кредитов.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключен под стражу.