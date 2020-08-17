СК завел дело о халатности после падения части детской площадки на ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о халатности после падения металлической лестницы на детской площадке на 4-летнего ребенка в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 15 августа 4-летний мальчик играл на детской площадке около жилого дома в деревне Аристово городского округа Красногорск. На него упала металлическая лестница из-за износа креплений. "В результате мальчику причинены серьезные травмы и повреждения головы, и он был госпитализирован, - сообщает СК. - Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к травмированию ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ)".

Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, изъята игровая металлическая конструкция с креплениями, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Направлены запросы в администрацию Красногорска и управляющую компанию жилого комплекса для установления лиц, ответственных за состояние детской площадки.