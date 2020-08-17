Аэропорт Жуковский в Подмосковье "заминирован" неизвестными

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Неизвестный по электронной почте направил сообщение о "минировании" подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Жуковский поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании воздушной гавани. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аэропорт работает штатно, эвакуация не проводилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов в самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.