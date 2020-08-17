Экс-глава Серпуховского района Шестун отказался от одного из своих адвокатов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлениях, отказался от услуг одного из двух своих адвокатов. Об этом ТАСС сообщила его супруга Юлия Шестун.

"Несколько дней назад Александр был вынужден отказаться от услуг одного из двух своих адвокатов - Людмилы Сметаниной. Однако судья Подольского городского суда Татьяна Юферова отказалась принимать ее отвод, что на самом деле невозможно в рамках действующего законодательства, - рассказала Шестун. - Сегодня прошло очередное заседание, в ходе которого судья Юферова заявила, что Шестуну будет назначен адвокат, согласно статье 51 УПК РФ. По всей видимости, новый защитник будет представлять его интересы уже с 19 августа. Именно на эту дату назначено следующее слушание".

По ее словам, второй адвокат Шестуна Олег Белов заранее известил суд о плановом отпуске, который продлится до 5 сентября. "Тем не менее судья продолжила назначать заседания на даты, когда Шестун не будет иметь возможности на защиту", - отметила супруга экс-чиновника.

Ранее сообщалось, что Подольский городской суд фактически закрыл от слушателей и журналистов рассмотрение уголовного дела в отношении Шестуна. Как уточнил ТАСС адвокат Белов судья запретила появляться на процессе журналистам и слушателям, объясняя это якобы сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Кроме того, по его словам, 20 июля судья запретила вести также текстовую трансляцию заседания. Как утверждает адвокат, данное решение было принято судом в связи с тем, что одному из свидетелей не понравилось, что ее слова транслируются в СМИ, поэтому "судья пошла ей навстречу, окончательно закрыв процесс". Адвокат также заявил, что заседание было фактически закрытым, "хотя для этого не было ни оснований, ни постановления о закрытии".

Подольский городской суд Московской области 12 марта приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района. После оглашения прокурором обвинительного заключения Шестун отверг свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Он был арестован 14 июня 2018 года, обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ).