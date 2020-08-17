Михаил Ефремов готов дать показания в суде 18 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, готов дать показания на заседании 18 августа, если суд приступит к его допросу в этот день. Об этом журналистам сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов", - сказал адвокат.

Ранее Пашаев сообщил, что Ефремов из-за плохого самочувствия не прибыл 17 августа в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на отсутствие прогулок.

"Ефремов не прибыл сегодня, он плохо себя чувствует", - сказал защитник.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. По данным источника, знакомого с ситуацией, у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет. 15 августа актер был выписан из Боткинской больницы и доставлен домой.