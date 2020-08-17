Экс-министра Саратовской области взяли под стражу по делу о превышении полномочий

САРАТОВ, 17 августа июля. /ТАСС/. Облсуд постановил взять под стражу в зале суда бывшего министра промышленности и энергетики Саратовской области, а также экс-главу администрации Энгельского района Андрея Куликова после повторного рассмотрения дела о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе облсуда.

"Приговор Энгельсского районного суда от 28 ноября 2019 года оставлен без изменения. Куликов взят под стражу в зале суда", - сказала собеседница агентства.

В ноябре прошлого года суд вынес приговор Куликову, признав его виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору"). Куликову было назначено 2 года 6 месяцев в колонии общего режима, а также запрещено занимать определенные должности сроком на 3 года. Затем ему изменили приговор, в частности, исключив отягощающее обстоятельство и оставив только запрет на занятие определенных должностей. В июне 2020 года первый кассационный суд общей юрисдикции направил дело на новое апелляционное рассмотрение дело "в связи с допущением существенных нарушений уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела".

По данным следствия, чиновник еще в 2016 году незаконно заключил договор с местным предпринимателем на аренду земельного участка в центре города Энгельса, что в итоге привело к отчуждению участка площадью почти 6 тыс. кв. метров и нанесло ущерб району на сумму более 10 млн рублей.