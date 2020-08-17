Адвокат заявил, что жизни Ефремова угрожает опасность

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нарушения речи и онемение конечностей выявлены у актера Михаил Ефремов из-за нарушения мозгового кровообращения. Об этом в Мосгорсуде сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Врачи диагностировали у Ефремова нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения. Это началось еще до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность. От этой болезни умер и его отец", - сказал адвокат, отметив, что имеет на руках подтверждающие медицинские документы.

Пашаев отметил, что в связи с этим просит суд разрешить его подзащитному выходить из дома. "Это позволило бы ему самостоятельно дойти до врача в случае необходимости, а также гулять для улучшения состояния его здоровья. Прошу суд разрешить Ефремову гулять хотя бы в сопровождении сотрудника ФСИН", - подчеркнул он.

Адвокат подчеркнул, что врачи рекомендовали актеру гулять два часа в день для улучшения состояния здоровья.

"Ваша честь, у нас есть выписка из эпикриза. Там четко указано, что прогулки ему необходимы по здоровью. Прошу приобщить копию к материалам дела", - сказал адвокат.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.