Потерпевшие по делу Ефремова уверены, что суд над актером продолжится 18 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова уверены, что суд над артистом продолжится 18 августа, если у него резко не ухудшится состояние здоровья. Об этом ТАСС сообщил адвокат родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский.

По его словам, Пресненский суд уведомил их, что 18 августа потерпевшие и их представители должны прибыть на слушание к 10:00. "Очевидно, суд огласит ответ из Боткинской больницы о состоянии здоровья Михаила Ефремова. На основании этого будет решено, сможет ли Михаил Олегович участвовать в дальнейших слушаниях процесса. Мы уверены, что завтрашнее слушание состоится, за исключением непредвиденных обстоятельств, которые неожиданно могут возникнуть со здоровьем Михаила Ефремова, начиная с сегодняшнего и до 10:00 завтрашнего дня", - сказал Добровинский.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что актер готов во вторник давать показания, если суд приступит к его допросу.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет. 15 августа актер был выписан из Боткинской больницы и доставлен домой.