Адвокат считает, что в квартире Ефремова ужасные условия для жизни из-за духоты

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что его подзащитному вредно отбывать домашний арест в его квартире из-за наличия газовой печи и духоты без прогулок. Об этом он заявил в Мосгорсуде в понедельник.

"Это Арбат, дом очень старый. Там газовая печь, очень душно. Условия ужасные. Центр Москвы, дышать нечем. Я когда к нему прихожу, стараюсь надевать минимум одежды, так как жарко. А у Ефремова болезнь легких, ему крайне опасно жить в этой квартире без прогулок", - сказал он. Ранее Пашаев заявил, что его у его подзащитного диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.

Ранее в суде адвокат сообщил, что врачи рекомендовали Ефремову гулять два часа в день для улучшения состояния здоровья. "Ваша честь, у нас есть выписка из эпикриза. Там четко указано, что прогулки ему необходимы по здоровью. Прошу приобщить копию к материалам дела", - сказал адвокат.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.