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Легковушка сбила насмерть двух дорожных рабочих в Пензенской области

Авария произошла на 188-м километре автодороги Тамбов - Пенза

ПЕНЗА, 17 августа. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил двух рабочих на дороге в Белинском районе Пензенской области. От полученных травм пострадавшие погибли на месте. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

ДТП произошло на 188-м километре автодороги Тамбов - Пенза.

"В зоне проведения дорожных работ водитель автомобиля ВАЗ-21093 допустил наезд на препятствие (бордюрный камень) и на двух рабочих. В результате происшествия мужчины 1996 и 1994 годов рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте", - отметили в пресс-службе.

Проводится проверка.

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