СМИ: на севере Ливана объявили режим чрезвычайного санитарного положения

БЕЙРУТ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ливана приняли решение о введении режима чрезвычайного санитарного положения в двух крупнейших городах на севере страны - Триполи и Минья. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники в Минздраве республики. 16 августа в стране было инфицировано рекордное число граждан - 439, а число умерших с 10 марта достигло 103 человек.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что оперативный штаб рассматривает сейчас вопрос о возобновлении на две недели действия строгих ограничений по всей стране. "Мы нуждаемся в таком мужественном решении, чтобы остановить усиливающуюся негативную динамику заражений коронавирусом", - сказал он. При этом Хасан подчеркнул, что власти не собираются закрывать международный аэропорт Рафика Харири в столице, который возобновил работу 1 июля.

Ранее в Бейруте были изолированы жилые кварталы в густонаселенных районах Тарик-эль-Джадида и Бурдж-эль-Баражна, которые стали очагами заражения. По словам и.о. министра, "цепочки заражения выявлены также в Харет-Хорейке, Джнахе, Хадасе и Бир-Хасане на южной окраине столицы". Сообщения о четырех умерших от коронавируса палестинцев поступили из лагеря беженцев Айн аль-Хильва в Сайде.

Согласно статистике, с конца февраля в Ливане выявлен 8 881 случай заражения коронавирусом, при этом 2 724 пациента излечились от инфекции.