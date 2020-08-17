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На Кубани произошел крупный пожар в деревообрабатывающем цеху

Площадь возгорания, по данным МЧС, составляет 800 кв. м

ТАСС, 17 августа. Пожар произошел в цехе по обработке древесины в станице Крыловская на Кубани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 15:18 поступило сообщение о пожаре в производственном здании в станице Крыловская. В 15:22 установлено, что происходит возгорание в одноэтажном цехе по обработке древесины. Площадь пожара составляет 800 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Его тушат 39 человек и 13 единиц техники. В 16:47, по данным МЧС, возгорание удалось локализовать.

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