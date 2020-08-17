Мосгорсуд запретил Ефремову совершать прогулки под домашним арестом

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд не разрешил заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову совершать прогулки под домашним арестом, несмотря на просьбы адвокатов.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд не нашел основания для удовлетворения ходатайства адвокатов обвиняемого Ефремова о разрешении прогулок и отклонил их жалобу на условия домашнего ареста", - огласил решение судья.

Адвокаты требовали разрешить артисту гулять два часа в день в сопровождении сотрудника ФСИН, заявив, что прогулки ему рекомендованы врачами. Прокурор выступила против данного ходатайства.