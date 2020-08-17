Координатора "Открытой России" Усманову оштрафовали за нарушение при организации митинга

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник назначил координатору "Открытой России" Татьяне Усмановой наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей за нарушение правил организации публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Усманову виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и назначил ей наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей", - сказали в суде.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Усманову обвиняют в нарушении при организации акции "женская цепь солидарности" 15 августа, когда девушки в белом выстроились вдоль тротуара у посольства Белоруссии на ул. Маросейка в Москве с лентой в руках в знак солидарности с задержанными во время протестов в республике.