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В Москве из общежития одного из университетов из-за пожара эвакуированы более 120 человек

Есть угроза распространения огня, информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 120 человек эвакуированы из-за пожара из общежития Московского госуниверситета технологий и управления (МГУТУ) им. К. Г. Разумовского. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 1-м Балтийском переулке, 6/21 к. 1 произошло возгорание в общежитии МГУТУ им. К. Г. Разумовского на шестом этаже, есть угроза распространения огня. Из здания эвакуированы 123 человека, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сейчас идет проверка перекрытий, в самой комнате, где произошло возгорание, открытое горение сбито.

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