Арестованный по запросу США в Италии российский менеджер вернулся на родину

РИМ, 17 августа. /ТАСС/. Арестованный в Италии по запросу американской стороны директор по развитию бизнеса российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов с конца июля находится в России. Об этом сообщил в понедельник журналистам адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца.

"Коршунов вернулся в Москву в конце июля, в сопровождении сотрудников российских правоохранительных органов под арестом", - сообщил юрист.

Таким образом обвиняемый в США в шпионаже Коршунов, арестованный в Неаполе 30 августа прошлого года, был экстрадирован по решению Минюста Италии в Россию после соответствующего запроса. Экстрадиции россиянина добивалась и американская сторона, чье требование было ранее одобрено судебными органами Италии.