Хакеры получили доступ примерно к 9 тыс. учетных записей на серверах госуслуг Канады

ОТТАВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 9 тыс. учетных записей на различных порталах правительства Канады были взломаны в результате хакерской атаки. Об этом в понедельник сообщил и.о. офицера по информационной безопасности Совета казначейства страны Марк Бруяр. Его выступление транслировал телеканал CBC.

"Используя ранее взломанные имена пользователей и их пароли, злоумышленники смогли обманным путем получить доступ примерно к 9 тыс. из 12 млн активных учетных записей на государственных порталах", - сказал он. По его словам, в настоящее время хакерская атака остановлена и специалисты работают над тем, чтобы "уменьшить угрозу для пострадавших [в результате таких действий] канадцев".

Кибератаки были зафиксированы 16 августа. В частности, они были направлены на серверы Канадского налогового агентства, где хакерам удалось получить доступ к учетным записям 5,6 тыс. пользователей. В связи с инцидентом временно приостановлено оказание онлайн-услуг на сервисах ведомства.

Как сообщил в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо, правоохранительные органы начали расследование этого инцидента.