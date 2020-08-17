В Германии школьный автобус врезался в дерево

ТАСС, 17 августа. Школьный автобус врезался в дерево в Германии в коммуне Вильнсдорф (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) . Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

По его данным, пострадали 13 детей, трое из них и водитель автобуса были доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.

В понедельник утром автобус с 28 школьниками по невыясненным причинам выехал на встречную полосу и врезался в дерево. На месте помощь пострадавшим оказывали 50 сотрудников пожарной службы.

Дорога в районе ДТП была перекрыта в течение нескольких часов.