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Пожар в общежитии одного из университетов Москвы ликвидирован

Информации о пострадавших нет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Возгорание в общежитии Московского госуниверситета технологий и управления (МГУТУ) им. К. Г. Разумовского потушено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания на площади 50 кв. м.

Ранее сообщалось, что в общежитии в 1-м Балтийском переулке, 6/21, к. 1 произошло возгорание на шестом этаже. Из здания были эвакуированы 123 человека.

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