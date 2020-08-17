Один человек пострадал при пожаре в общежитии одного из университетов Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара в общежитии Московского госуниверситета технологий и управления (МГУТУ) им. К. Г. Разумовского. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате пожара один человек пострадал. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на площади 50 кв. м в общежитии в 1-м Балтийском переулке, 6/21, к. 1 произошло возгорание на шестом этаже. Из здания были эвакуированы 123 человека.