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Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Муратова за публикацию фейков

Газета оштрафована на 200 тыс. рублей, главный редактор - на 60 тыс. рублей
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

"Это старая история, это то, что еще летом дело было. Просто заседание переносилось, и сегодня вот вынесли решение", - сказала собеседница агентства.

На сайте издания отмечается, что суд оштрафовал "Новую газету" на 200 тыс. рублей и главреда газеты Муратова на 60 тыс. рублей по статье о фейковых новостях из-за материала корреспондента Валерия Ширяева о карантине на атомных подлодках "Воронеж" и "Смоленск".

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