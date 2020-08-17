Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Муратова за публикацию фейков

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

"Это старая история, это то, что еще летом дело было. Просто заседание переносилось, и сегодня вот вынесли решение", - сказала собеседница агентства.

На сайте издания отмечается, что суд оштрафовал "Новую газету" на 200 тыс. рублей и главреда газеты Муратова на 60 тыс. рублей по статье о фейковых новостях из-за материала корреспондента Валерия Ширяева о карантине на атомных подлодках "Воронеж" и "Смоленск".