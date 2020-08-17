В Ростовской области двое детей погибли после падения из окна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Двое малолетних мальчиков выпали из окна шестого этажа в Ростовской области, оставшись без присмотра родителей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"В следственные органы Следственного комитета РФ по Ростовской области поступило сообщение о гибели двух мальчиков трех и двух лет в результате падения из окна. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в понедельник двое детей, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры на шестом этаже многоквартирного жилого дома. "Один ребенок скончался на месте происшествия. Его брат был доставлен в больницу, где от полученных при падении телесных повреждений также скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь", - сообщили в СК.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, добавили в ведомстве.

После случившегося прокуратура Ростовской области организовала проверку причин и обстоятельств произошедшего, а также полноты выполнения родителями и органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.