В Смоленской области полиция возбудила дело после публикации видео об убийстве животного

ТАСС, 17 августа. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в отношении мужчины, убившего котенка и снявшего об этом видео. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

"17 августа 2020 года следственным отделом МО МВД России "Вяземский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "в" и "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении.

Житель Вязьмы 2001 года рождения опубликовал в соцсетях видео, на котором он показывает труп котенка и рассказывает, как убил животное. Мужчина был доставлен в дежурную часть и опрошен.