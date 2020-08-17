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В Севастополе машина скорой сбила ребенка на скейте

Пострадавший доставлен в больницу с переломом

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи, ехавший в родильный дом с роженицей, сбил ребенка на скейтборде в Севастополе, мальчик госпитализирован с переломом, сообщили журналистам в правительстве Севастополя. 

"Бригада скорой помощи обслуживала экстренный вызов - везла женщину с Северной стороны в родильный дом № 1 на проспект Гагарина, у женщины это третьи роды. Машина ехала с применением специальных световых и звуковых сигналов. 12-летний мальчик без сопровождения взрослых выскочил на дорогу на скейте, произошла авария", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в пятую городскую больницу с переломом верхней трети бедра, роженицу доставили в медучреждение спустя восемь минут. Бригаду скорой помощи пересадили в резервную машину, уточнили в правительстве.

"Автомобиль 2018 года выпуска полностью оснащен всем оборудованием и укладками, согласно стандартам оказания медицинской помощи. В автомобиле установлено специальное громкоговорящее устройство. Специфика устройства такова, что звуковой сигнал подается с интервалами", - отмечается в сообщении.

По факту ДТП полиция начала проверку. "Водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, который находился на пешеходном переходе, по данному факту проводится проверка", - сообщили ТАСС в городском УМВД.

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