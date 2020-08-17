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Пожар в деревообрабатывающем цехе на Кубани ликвидирован

В тушении были задействованы 39 человек

ТАСС, 17 августа. Пожарные ликвидировали возгорание в цехе по обработке древесины в станице Крыловская на Кубани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в понедельник.

Сообщение о пожаре в производственном здании в станице Крыловская поступило в 15:18. В 15:22 было установлено, что горит одноэтажный цех по обработке древесины. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

"В 18:47 [объявлена] ликвидация пожара", - сообщили в пресс-службе главка.

В тушении были задействованы 39 человек и 13 единиц техники.

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