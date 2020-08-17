В Ингушетии неизвестные напали на силовиков

МАГАС, 17 августа. /ТАСС/. Неизвестные напали на группу силовиков в районе населенного пункта Галашки в Ингушетии. Произошел бой, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Вечером в понедельник в районе села Галашки, в горно-лесистой местности, произошло боестолкновение между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными. На данный момент вся территория оцеплена", - сказал собеседник, не уточнив, на представителей какой силовой структуры напали неизвестные.

Другой источник в оперативных службах подтвердил ТАСС, что в районе села Галашки была слышна перестрелка.

Информации о пострадавших нет. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.