Два грибника подорвались в подмосковном лесу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Двое мужчин пошли за грибами в лес в городском округе Клин и подорвались, когда один из них случайно дотронулся до неопознанного железного предмета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Вчера в лесу под Клином два грибника подорвались, когда один из них тронул некий железный предмет. Неизвестно, являлся ли он боеприпасом времен войны. Пострадавшие самостоятельно обратились в медпункт и были отпущены после получения медпомощи. Проводится проверка", - сказали в ведомстве.