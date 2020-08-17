Власти Севастополя рассказали о состоянии ребенка, сбитого скорой

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Сбитый автомобилем скорой помощи мальчик находится в больнице Севастополя, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Ранее в департаменте сообщили, что автомобиль скорой помощи, в котором находилась роженица, сбил ребенка в Севастополе.

"Врачи оказывают мальчику, пострадавшему в результате ДТП в Севастополе на площади 50-летия СССР, всю необходимую медицинскую помощь. <…> Мальчик в сознании, в состоянии средней степени тяжести. У него оскольчатый перелом бедра и ссадины на лице. Доктора осмотрели его, взяли анализ крови, провели УЗИ и компьютерную томографию, наложили гипс. Перелом будут лечить методом вытяжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов встретился с отцом подростка и с работниками городской больницы №5, где находится ребенок. Отмечается, что он "держит процесс лечения пострадавшего на личном контроле".