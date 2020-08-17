Новый адвокат историка Соколова подал жалобу на представителя потерпевших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Новый адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Торгашев направил в столичную Адвокатскую палату жалобу на представителя семьи аспирантки Анастасии Ещенко Александру Бакшееву. Об этом адвокат сообщил ТАСС.

"Мной была подана жалоба в Адвокатскую палату города Москвы на действия адвоката Бакшеевой Александры Сергеевны ввиду ее публичных высказываний в мой адрес, а также многочисленных высказываний в отношении моего подзащитного Олега Валерьевича Соколова", - сказано в сообщении.

Сама представительница потерпевших по делу об убийстве Ещенко Александра Бакшеева рассказала ТАСС, что с текстом жалобы она пока не знакома. Она также отметила, что не знала о намерении защитника обратиться в адвокатскую палату.

"Все мои высказывания и в отношении подсудимого, и в отношении его защиты были сделаны в корректной форме, строго в контексте происходящих событий. <...> При осуществлении своей профессиональной деятельности, я прежде всего неукоснительно руководствовалась интересами своих доверителей. <...> Я продолжу твердо стоять на своей позиции и отстаивать интересы моих доверителей. <...> Подобные действия защиты я рассматриваю исключительно как элемент давления", - сказала представительница потерпевших.

Бакшеева ранее сообщала ТАСС, что семья девушки направила в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) обращение с просьбой проверить соблюдение морально-этических норм и правил университета по факту появления в деле адвоката Александра Торгашева. По словам Бакшеевой, основанием для обращения стал тот факт, что новый защитник историка - сотрудник СПбГУ. Торгашев в свою очередь заявил, что, помимо адвокатской практики, он является ассистентом кафедры гражданского процесса СПбГУ, однако его адвокатская практика независима от преподавательской деятельности.

Ранее в рамках рассмотрения уголовного дела Соколова по существу историк отказался от услуг защитника Александра Почуева. После этого он заключил соглашение с адвокатом Сергеем Лукьяновым. В начале августа фигурант нанял еще одного защитника - Александра Торгашева.