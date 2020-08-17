В Нижнекамске из-за взрыва самогонного аппарата в квартире пострадали два человека

КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в квартире жилого дома в городе Нижнекамск, пострадали два человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

По информации пресс-службы, взрыв произошел "во время самогоноварения" в многоквартирном девятиэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире на восьмом этаже. Пожара затем не произошло.

"На момент происшествия в квартире в помещении кухни находились мужчина 1983 года рождения и женщина 1981 года рождения, [они] госпитализированы в Нижнекамскую ЦРБ, дети 2008 года рождения и 2015 года рождения [находились] в дальней комнате, не пострадали", - говорится в сообщении.