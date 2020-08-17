Прокуратура США предъявила обвинения в убийстве члена рэп-группы Run-DMC 18 лет назад

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Двое человек арестованы по обвинению в соучастии в убийстве члена рэп-группы Run-DMC Джейсона Майзелла в 2002 году. Преступление числилось нераскрытым почти 18 лет, сообщила в понедельник прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

"Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка сегодня обнародовала обвинительное заключение из 10 пунктов в отношении Рональда Вашингтона и Карла Джордана-младшего. Они обвиняются в убийстве 30 октября 2002 года Джейсона Майзелла, известного также под творческим псевдонимом Джем Мастер Джей, члена знаменитой хип-хоп - группы Run-DMC. Каждый ответчик обвиняется в убийстве, в распространении наркотиков и незаконном ношении огнестрельного оружия в связи с убийством Майзелла в его звукозаписывающей студии в Холлис, нью-йоркском районе Куинс", - говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры.

По ее данным, 36-летний Джордан и 56-летний Вашингтон взяты под стражу в понедельник в Нью-Йорке. Каждому из них грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Мотивом убийства послужили почти 10 кг кокаина, купленных Майзеллом на Среднем Западе и предназначенных для распространения Вашингтоном в штате Мэриленд.

Группа Run-DMC была основана Джозефом Симмонсом и Дэррилом Макдэниелсом, к которым позднее присоединился Майзелл, в 1983 году. Коллектив записал семь студийных альбомов, разошедшихся тиражом более 20 млн экземпляров. Название группы было внесено в почетные списки Зала славы рок-н-ролла в 2009 году. Run-DMC знаменита видеоклипом с совместным исполнением композиции Walk This Way с рок-группой Aerosmith. Симмонс, Макдэниелс и Майзелл способствовали росту популярности рэпа и установили моду на фетровые шляпы, свободные куртки с джинсами и кроссовки фирмы Adidas без шнурков.

Группа объявила о своем распаде после убийства Майзелла.