Суд Москвы со второй попытки может допросить актера Ефремова по делу о смертельном ДТП

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы вернется к рассмотрению дела актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом. Как сообщили ТАСС в суде, заседание назначено на 10:00 мск.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что актера могут допросить в суде как обвиняемого, сам Ефремов к этому готов. В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что намерен в ходе заседания заявить гражданские иски к Ефремову. Их содержание он не раскрывает. Но Пашаев утверждает, что речь идет о сумме в 16 млн рублей. Потерпевшими признаны вдова, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

И допрос актера, и оглашение исков должны были состояться 11 августа. Но суд перенес заседание из-за экстренной госпитализации подсудимого. Пашаев со ссылкой на медицинские документы утверждает, что артист перенес инсульт, также у него диагностирована обструктивная хроническая болезнь легких. Источник ТАСС ранее сообщал, что у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, возможно, на фоне злоупотребления алкоголем.

Суд направил запрос в Боткинскую больницу о состоянии здоровья Ефремова, чтобы определить, может ли он участвовать в судебных заседаниях. "Очевидно, суд огласит ответ из Боткинской больницы о состоянии здоровья Михаила Ефремова. На основании этого будет решено, сможет ли Михаил Олегович участвовать в дальнейших слушаниях", - сообщил Добровинский. Пашаев утверждает, что актер будет участвовать в заседании, несмотря на проблемы со здоровьем.

Сам Ефремов вину не признает, хотя во время предварительного следствия он во всем раскаивался. Пашаев объяснил, что актер отказался от признания вины по его совету, так как он нашел доказательства его невиновности. Адвокат обещает предъявить его в суде.

О процессе

Судебный процесс по делу Ефремова начался с предварительного заседания 30 июля. С 5 по 7 августа состоялись три заседания по существу, в ходе которых были допрошены около 10 свидетелей обвинения, в том числе сотрудники ГИБДД, оформлявшие ДТП, очевидцы и эксперт, оценивавший состояние машин, участвовавших ДТП. Все они подтвердили, что в машине Ефремов находился один, он был настолько пьяным, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и даже спеть песню. В суде также были продемонстрированы видеозаписи, сделанные после ДТП. Допрошенный эксперт подтвердил, что машина Ефремова до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего. Также стало известно, что в автомобиле актера, находившегося в тот момент под воздействием этанола, каннабиноидов и кокаина, были обнаружены гашиш и гашишное масло.