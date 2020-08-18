У тихоокеанского побережья Мексики сформировался ураган первой категории "Женевьева"

МЕХИКО, 18 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Женевьева", сформировавшийся над Тихим океаном у побережья Мексики, в понедельник усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщила в своем Twitter метеорологическая служба латиноамериканской страны.

В настоящее время циклон находится в 390 км к югу от города Мансанильо в штате Колима и движется на запад со скоростью 8,3 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 36 м/с с порывами до 45,8 м/с. Ожидается, что ураган обрушит сильные дожди на такие регионы, как Герреро, Колима, Мичоакан, Оахака и Халиско, а высота волн на западном побережье республики составит до пяти метров. Согласно имеющимся в настоящее время прогнозам, ураган может усилиться до четвертой категории, но при этом не достигнет территории Мексики.

Власти призвали население потенциально уязвимых районов соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.