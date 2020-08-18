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Автомобиль главы МВД Южной Осетии обстреляли в Цхинвале

В столице республики объявили план "Перехват"

ЦХИНВАЛ, 18 августа. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли в Цхинвале автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, он не пострадал. В столице республики объявлен план "Перехват", сообщил ТАСС замминистра МВД Тарзан Кокойты во вторник.

"Около 11 вечера вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал. Объявлен план "Перехват", - сказал Кокойты.

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