Автомобиль главы МВД Южной Осетии обстреляли в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 18 августа. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли в Цхинвале автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, он не пострадал. В столице республики объявлен план "Перехват", сообщил ТАСС замминистра МВД Тарзан Кокойты во вторник.

"Около 11 вечера вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал. Объявлен план "Перехват", - сказал Кокойты.