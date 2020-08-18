На северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 00:22 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Кадомцева, дом 5, корпус 2, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 12 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры по автолестнице спасен один человек.

"К сожалению, в результате пожара погиб один человек. Принятыми мерами в 00:47 мск пожар был ликвидирован", - заключил собеседник.