В генконсульстве РФ заявили, что неизвестный с 10 августа угрожал дипломатам в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в Нью-Йорке с 10 августа неоднократно предпринимал действия, угрожающие жизни и здоровью российских дипломатов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в генконсульстве РФ.

"Начиная с 10 августа неизвестный мужчина угрожал сотрудникам генконсульства, а также бросал в них камни, - сообщили в российской дипмиссии. - В результате инцидентов генконсульству был нанесен ущерб".

По информации дипломатов, при задержании в первый день злоумышленник "в присутствии полицейских выкрикивал угрозы в адрес россиян, однако на следующий день каким-то образом вновь взялся за прежнее и забрасывал камнями машины генконсульства на служебной парковке". По сведениям российской стороны, нападавший "якобы задержан", однако ранее на него "даже не всякий раз составляли полицейские протоколы".

"В этой связи встает вопрос о том, почему лицо, неоднократно выступавшее с угрозами в адрес российских сотрудников генконсульства, каждый раз оказывалось на свободе", - подчеркнули в российской дипмиссии.