Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

ТАСС, 18 августа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Благовещенске во вторник ввела режим чрезвычайной ситуации в городе из-за подтопления улиц в нескольких районах после продолжительных дождей, сообщается на сайте городской администрации.

"Принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР (пунктов временного размещения жителей на случай наводнения). Сильный ливень в областном центре шел всю ночь. Данные о том, сколько выпало осадков, в Амурском гидрометцентре обновят после 9 часов утра. По предварительным оценкам, уровень выпавших осадков за сутки попадает под критерий "опасное явление", - говорится в сообщении.

Ливень затопил улицы во 2-м и 3-м микрорайонах, ночью без электричества осталось 55 многоквартирных домов. "В Благовещенске затопило социальные объекты. В том числе детские сады №68, 67, 15. Два корпуса детского сада №68 сегодня не принимают детей. Территории некоторых школ тоже оказались в воде, в их числе школа №13 и гимназия №25", - уточнили в администрации.

В поселке Новый вода размыла дорогу, к эвакуации уже готовят жителей Верхнеблаговещенского. Вся техника коммунальных служб переброшена в первую очередь на социально значимые объекты и освобождение от воды дорог.