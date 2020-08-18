В Вологодской области загорелось здание сельской школы и детского сада

ТАСС, 18 августа. Здание школы и детского сада загорелось в селе Лодейка Вологодской области в ночь на вторник. Площадь пожара составила 1,2 тыс. га, пострадавших нет, пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре в Большевистской основной общеобразовательной школе населенного пункта Лодейка Великоустюгского района поступило в пожарную охрану в 02:33 часа. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение открытым пламенем по всей площади здания размером 25 на 50 м. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении задействовали 30 человек и 13 единиц техники.