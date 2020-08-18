Лесные пожары стали причиной задымленности в девяти муниципалитетах Якутии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Лесные пожары, которые во вторник продолжают действовать на территории трех районов Республики Саха (Якутия), стали причиной задымления населенных пунктов в восьми муниципальных районах, а также в Якутске, сообщает во вторник пресс-служба регионального министерства экологии.

"Задымленность на территории Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского районов и городского округа Якутск вызвано шлейфом дыма от лесных пожаров, действующих в зонах контроля на территории Кобяйского, Томпонского и Усть-Алданского районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти пожары находятся на удаленных и труднодоступных территориях, в связи с чем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии во вторник действуют 34 природных пожара на общей площади активного горения 137 га. Всего огнем пройдено 91 649 га. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 337 человек и 52 единицы техники.

"За сутки площадь пожаров уменьшилась на 122 га за счет ликвидации пожаров в зоне обслуживания и в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Мирнинского, Томпонского и Усть-Алданского районов, где зарегистрировано 13 очагов природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены", - приводит пресс-служба ГУ МЧС республики слова начальника ведомства Павла Гарина.

С начала августа от дыма, приносимого с территорий, где действуют лесные пожары, начал страдать Якутск. Специалисты Роспотребнадзора впервые выявляли превышение в городском воздухе ПДК частиц фракции РМ 10 (менее 10 микрометров) и других вредных и загрязняющих веществ.