Провинция Сычуань в Китае ввела наивысший уровень экстренного реагирования на наводнения

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Власти провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) во вторник ввели самый высокий (первый из четырех) уровень экстренного реагирования на наводнения, вызванные непрекращающимися ливнями. Согласно заявлению провинциального штаба по контролю за наводнениями и засухами, наивысший уровень реагирования на наводнения введен в Сычуани впервые за историю наблюдений.

Как указывается в документе, с 17:00 (12:00 мск) понедельника до 07:00 (02:00 мск) вторника в регионе прошли сильные дожди. В некоторых населенных пунктах количество выпавших осадков превысило 250 мм.

По данным на вечер понедельника, около 60 тыс. человек были переселены из затопленных районов. Ранее агентство "Синьхуа" сообщало о шести погибших в результате наводнений.

Ливни обрушились на провинцию Сычуань в понедельник на прошлой неделе. 11 августа власти ввели четвертый уровень экстренного реагирования на наводнения. В течение недели он был повышен до максимального.