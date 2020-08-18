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СМИ: на Филиппинах в результате землетрясения погиб по меньшей мере один человек

Еще один человек получил травмы

БАНГКОК, 18 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения дома из-за землетрясения в филиппинской провинции Масбате. Как сообщил во вторник телеканал CNN Philippines, жертвой удара стихии стал отставной полицейский.

Вместе с тем травмы получил еще один человек. Также был нанесен серьезный ущерб домам и прочим строениям в городе Катайнган, на дорогах появились трещины. В течение дня власти намерены оценить полученный ущерб.

Как уточнили в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин, магнитуда землетрясения составила 6,6. Эпицентр находился в 7 км к юго-востоку от города Катайнган. Очаг залегал на глубине 21 км. В этом районе произошли 23 повторных подземных толчка разной мощности.

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