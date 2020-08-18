СМИ: исследование почвы в порту Бейрута не выявило следов ракетного обстрела

ТАСС, 18 августа. Исследование образцов почвы, взятых в порту Бейрута, показало, что объект не подвергался ракетному обстрелу. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливанские источники.

"Анализ образцов почвы из порта не выявил следов ракетного обстрела", - говорится в сообщении телеканала.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 178 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. Губернатор Бейрута Марон Аббуд сообщил ТАСС, что на реконструкцию города потребуется от $12 до $15 млрд.

15 августа президент Ливана Мишель Аун заявил, что следователи пока не смогли установить причину взрыва и продолжают рассматривать все версии случившегося. Он добавил, что Ливану "необходимо получить съемку со спутников, чтобы определить, мог ли взрыв быть вызван ракетой".