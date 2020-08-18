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Пассажирский автобус попал в ДТП под Оренбургом

Один человек погиб, еще восемь пострадали

ТАСС, 18 августа. Один человек погиб и восемь получили травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом на трассе М-5 "Урал" в районе Оренбурга. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

"Девять человек пострадавших: один из них - погибший, один - ребенок в удовлетворительном состоянии, семь человек - в состоянии средней тяжести, госпитализированы в лечебное учреждение", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МЧС по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ произошло в районе села Подгородняя Покровка трассы М-5 "Урал", подъезд к Оренбургу. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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РоссияОренбургская область
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